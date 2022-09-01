Четыре человека погибли в ДНР за сутки при обстрелах украинских националистов

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На территории Донецкой Народной Республики за прошедший день при обстрелах украинских националистов погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении территориальной обороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 31 августа до 08:00 1 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 20 мирных жителей получили ранения, включая подростка 2005 г.р.», - утверждается в Telegram-канале теробороны республики.

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по ДНР. По данным Народной милиции, ВСУ выпускают от 300 до 500 артиллерийских и реактивных снарядов в день по территории республики.

Кроме того, националисты осыпают улицы городов в ДНР противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Следует отметить, что их использование запрещается международными конвенциями. Цвет мины не делает ее труднозаметной в траве и на земле. Массы этого взрывчатого вещества не хватает для того, чтобы убить человека, однако боеприпас способен оторвать конечности, если на него наступить.