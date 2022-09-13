Два жителя Лисичанска погибли в результате удара HIMARS ВСУ

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Вооруженные силы Украины 13 сентября выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMRAS по Лисичанску. В результате погибло два человека, еще один получил ранения. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12.02 по г. Лисичанск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения)», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ЛНР.

Ранее, 9 сентября, украинские войска устроили массированный обстрел Донецка. Прилеты зафиксировали в Петровском и Ворошиловском районах города, в результате погибли пять мирных жителей, еще как минимум семеро получили ранения.