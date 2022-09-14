Попова заявила, что обязательства носить маски в РФ не вводят

Попова заявила, что Роспотребнадзор занимается информационно-просветительской работой, и она дает эффект там, где ей занимаются по-настоящему.

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Обязательства носить маски в Российской Федерации не вводят, хотя регионы рекомендуют это делать. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало (носить маски. - Прим. ред.). Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой, и она дает эффект там, где ей занимаются по-настоящему», - сказала Анна Попова.

Также глава Роспотребнадзора на встрече с российским президентом заявила, что Россия «уходит» от августовской волны COVID-19. По словам Анны Поповой, во время новой волны коронавируса наблюдалось уменьшение числа тяжелых пациентов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 закончится уже скоро. Согласно руководителю организации, мир максимально близок к тому, чтобы победить коронавирус.