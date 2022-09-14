Попова заявила Путину, что РФ «уходит» от августовской волны COVID-19

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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Российский лидер поздравил ее с предстоящим 100-летием со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ. В ходе встречи глава ведомства сообщила об актуальной ситуации с коронавирусом в России.

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель, течение не тяжелое, это другой вариант вируса, он очень контагиозный - мы почти не видим первичных пневмоний, потери обоняния, тяжелых пациентов. Это как раз говорит о том, что это другой вариант вируса, но он очень быстро распространяется», - заявила Попова.

Ранее Путин наградил эпидемиологов званиями Героев Труда за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Российский лидер отметил, что специалисты сделали все возможное, чтобы остановить распространение инфекции в российских регионах.