Глава ВОЗ: пандемия COVID-19 закончится уже скоро

По словам главы организации, мир максимально близок к тому, чтобы победить коронавирус.

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Пандемия коронавируса может закончиться в обозримом будущем, мир находится в лучшем положении, чтобы победить болезнь. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок», - заявил Гебрейесус.

Он призвал страны инвестировать 100% в вакцинацию наиболее уязвимых к болезни групп людей - в том числе медиков и пожилых - на пути к достижению 70% охвата вакцинации.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что организация продолжает сотрудничество с Российской Федерацией в полном объеме. Спектр взаимодействия не изменился. Она также отметила, что находится в России и никуда не уезжала.