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Минобороны России: ВСУ потеряли 150 человек от ударов ВС РФ в Харьковской области

13:03 14.09.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, массированные огневые удары были нанесены по живой силе и технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В российском оборонном ведомстве заявили, что ВСУ потеряли 150 человек от массированных огневых ударов, нанесенных Вооруженными силами России в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники», - заметил Конашенков. 

Кроме этого, Игорь Конашенков отметил безуспешность украинских попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. В ходе отражения этих попыток 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ были уничтожены восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других боевых бронированных машин, а также более 150 украинских военнослужащих.

Это произошло в районах населенных пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино (Херсонская область), а также Поды (Николаевская область). 

Также, как заметил официальный представитель российского обронного ведомства, был уничтожен украинский вертолет Ми-8 с диверсионно-разведывательной группой на борту. Это произошло в районе Кинбурнской косы в Херсонской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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