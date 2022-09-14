В МО РФ заявили об уничтожении украинского Ми-8 с ДРГ на борту в Херсонской области

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 155 украинских вертолетов.

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Истребители ВКС РФ поразили в небе над Херсонской областью украинский вертолет Ми-8, на котором находилась диверсионно-разведывательная группа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», - заявил Конашенков.

В это же время оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях.

«Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка Донецкой Народной Республики, городов Харьков и Изюм Харьковской области. В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган"», - заявил представитель Минобороны РФ.

В Николаевской области уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Херсонской и Запорожской областях, а также баллистическую ракету "Точка-У" в районе Александровки Херсонской области.

«Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь "Ольха" в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 HIMARS в районах населенных пунктов Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 293 самолета, 155 вертолетов, 1 948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4 921 танк и другие боевые бронированные машины, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5 552 единицы специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов