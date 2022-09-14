МО РФ: попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении стоили ВСУ еще 150 человек

В МО РФ также перечислили потери противника в военной технике - уничтожены восемь танков, 13 БМП, 11 других бронированных машин.

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На Николаево-Криворожском направлении в ходе безуспешных попыток наступления Вооруженные силы Украины потеряли более 150 своих бойцов, заявил на брифинге 14 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также перечислил потери противника в военной технике - уничтожены восемь танков, 13 БМП, 11 других бронированных машин в Херсонской и Николаевской областях.

В результате ударов российской авиации по пунктам дислокации и позициям ВСУ в населенных пунктах ДНР уничтожены до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Представитель российского военного ведомства рассказал и о потерях врага после ударов ВКС России по позициям противника в районах Новоселовки и Доброполье в Запорожской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

Между тем в Харьковской области в районах Двуречной, Балаклеи и Купянска нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й мехбригад ВСУ. В результате этих ударов общие потери противника составили до 150 человек, уничтожены более 10 единиц техники.

Ранее Министерство обороны России показало видео поражения вертолетами Ка-52 морского десанта украинской армии при форсировании Днепра.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов