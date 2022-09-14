Спецкор «Комсомолки» Дарья Асламова заплакала, вспоминая Владимира Сунгоркина

Причиной смерти журналиста стал инсульт, врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось.

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Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Дарья Асламова в разговоре со «Звездой» не смогла сдержать слез, говоря о смерти главного редактора издания Владимира Сунгоркина.

«Очень шокирующая и страшная информация, что умер Сунгоркин Владимир Николаевич... Он... Извините, я не могу, не могу говорить...» - расплакавшись, сказала она.

О смерти Владимира Сунгоркина стало известно утром 14 сентября. По данным источника в редакции «Комсомольской правды», причиной стал инсульт. Врачи сделали все возможное, но спасти журналиста не удалось.

В 2003 году советский и российский журналист Владимир Сунгоркин стал одним из пяти самых влиятельных медиаменеджеров по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый взгляд». В 2018 году удостоен звания заслуженного журналиста России. С 2006 года был членом общественных советов при Министерстве обороны РФ, МЧС РФ, Министерстве транспорта РФ и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

Редакция «Звезды», с которой долгое время сотрудничал главный редактор «Комсомольской правды», выражает глубокие соболезнования родственникам и близким Владимира Сунгоркина.