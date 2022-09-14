Адвокат Асмус рассказал, почему суд прекратил дело актрисы о дискредитации ВС РФ

Как отметил адвокат киноактрисы Владимир Ляховский, решение суда может быть не окончательным, потому что согласно закону существует возможность его обжаловать.

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Адвокат киноактрисы Кристины Асмус Владимир Ляховский рассказал, на каком основании было прекращено ее дело о дискредитации ВС РФ.

Ляховский отметил, что ему удалось убедить суд в своей правоте. Результатом стало, по его словам, законное решение, которое, как считает адвокат, было очевидным в данной ситуации.

«Был составлен протокол об административном правонарушении. Один из возможных способов развития событий - это прекращение производства по делу за отсутствием состава правонарушения. Вот как раз именно по этому основанию было вынесено решение по прекращению производства по делу. Это реабилитирующий состав», - заметил Владимир Ляховский.

Также он отметил, что второй раз составить протокол уже невозможно, потому что по этому поводу уже было производство. Для этого надо заново начинать административное расследование, но адвокат отметил, что, насколько ему известно, соответствующей публикации уже не существует.

При этом Ляховский уточнил, что оглашенное сегодня судебное решение подлежит обжалованию в установленные законом сроки, поэтому оно может быть не конечным.

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