Тверской суд Москвы постановил прекратить дело о дискредитации ВС РФ против Кристины Асмус

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Административное дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации Российской армии прекращено, сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

Производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения. Административный протокол о дискредитации ВС РФ был зарегистрирован еще в августе из-за публикации в соцсетях. По данной статье ей грозил штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кристина Асмус - российская актриса театра и кино. Получила известность за исполнение роли Вари Черноус в телесериале «Интерны». Снималась также в сериалах «Синдром дракона», в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие...» (2015), «Елки». Она была замужем за комиком Гариком Харламовым.