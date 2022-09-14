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Москалькова заявила, что каждый омбудсмен России получил шквал угроз с Украины

Анастасия Бобылева
05:31 14.09.2022
На заседании координационного совета омбудсменов она сказала, что угрозам подвергался «каждый из сидящих здесь».
Москалькова заявила, что каждый омбудсмен России получил шквал угроз с Украины
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке заявила о том, что каждый из сидящих в зале подвергался угрозам со стороны Украины. Она подчеркнула, что многочисленные угрозы, а также оскорбления, однако, не помешали омбудсменам продолжать работать.

«Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Мы прошли через это и продолжали работать», - передает ее слова РИА Новости.

Ранее в Общественной палате рассказали, как спецслужбы Украины вербуют россиян для создания «хаоса». По имеющимся данным, в соцсетях ведется вербовка людей, которые будут делать провокационные заявления на тему специальной военной операции.

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