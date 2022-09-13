Вашингтон призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня

Госсекретарь США выразил позицию Вашингтона о ведении огня на границе между Азербайджаном и Арменией.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен от лица Соединенных Штатов выразил обеспокоенность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и сообщил, что Вашингтон призывает стороны к прекращению огня.

«США глубоко обеспокоены данными об атаках вдоль границы Армении и Азербайджана... Мы призываем немедленно прекратить враждебные действия», - передает госдеп его заявление.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили происходящее по телефону. По заявлению Пашиняна, Баку начал провокационные действия против Еревана, также премьер призвал мировое сообщество к «адекватной реакции» на происходящее.

Азербайджан, со своей стороны, сообщил, что вооруженные силы Армении якобы обстреляли опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах, спровоцировав тем самым ответную реакцию. Об этом заявило Минобороны страны.