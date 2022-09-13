В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минобороны Армении: обстановка на границе с Азербайджаном остается напряженной

Тимур Шерзад
13:51 13.09.2022
Как уточнили в МО Армении, азербайджанская сторона продолжает попытки позиционного продвижения. Особенно это заметно в направлениях Неркин Хэнд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк.
Минобороны Армении: обстановка на границе с Азербайджаном остается напряженной
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Читайте нас на:

В Минобороны Армении заявили о том, что обстановка на границе Армении и Азербайджана все еще остается напряженной. 

«По состоянию на 14.00 (13.00 по Москве) ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной», - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Армении. 

Как уточнили в МО Армении, азербайджанская сторона продолжает попытки позиционного продвижения. Особенно это заметно в направлениях Неркин Хэнд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации конфликта.

А премьер-министр Армении Пашинян заявил, что жертвами обстрелов на границе с Азербайджаном стали 49 человек, при этом цифра еще не окончательная. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:51 В стране и мире
Минобороны Армении: обстановка на границе с Азербайджаном остается напряженной
12:53 В стране и мире
Песков: Путин прикладывает все усилия для деэскалации напряженности на границе Армении и Азербайджана
12:14 В стране и мире
Лавров заявил, что гибридная война Запада против РФ стала беспрецедентной
11:21 В стране и мире
МИД РФ призвал Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации конфликта
06:51 Армия
Видео
На предельно малой высоте: кадры боевой работы вертолета Ми-35 в Изюмском районе
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.