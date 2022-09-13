Минобороны Армении: обстановка на границе с Азербайджаном остается напряженной

Как уточнили в МО Армении, азербайджанская сторона продолжает попытки позиционного продвижения. Особенно это заметно в направлениях Неркин Хэнд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк.

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В Минобороны Армении заявили о том, что обстановка на границе Армении и Азербайджана все еще остается напряженной.

«По состоянию на 14.00 (13.00 по Москве) ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной», - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Армении.

Как уточнили в МО Армении, азербайджанская сторона продолжает попытки позиционного продвижения. Особенно это заметно в направлениях Неркин Хэнд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк.

Ранее в Министерстве иностранных дел России призвали Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации конфликта.

А премьер-министр Армении Пашинян заявил, что жертвами обстрелов на границе с Азербайджаном стали 49 человек, при этом цифра еще не окончательная.