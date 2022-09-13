Власти ДНР отправили в РФ пробы морской воды с «Азовстали»

Власти ДНР пояснили, что эта работа проведена в рамках контроля за предприятиями, использующими химические вещества, опасные для экологии.

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Пробы воды из акватории Азовского моря в районе завода «Азовсталь» были направлены в лаборатории Российской Федерации для определения загрязнения. Об этом рассказал председатель Государственного комитета экологической политики при главе Донецкой Народной Республики Роман Кишкань.

Он пояснил, что эта работа проведена в рамках контроля за предприятиями, использующими химические вещества, опасные для экологии.

«По Мариуполю... Это предприятие ("Азовсталь". - Прим. ред.) значительно пострадало... Там есть так называемые накопители шлака, золы и шламов. Причем шламонакопитель, по сути дела, в акватории Азовского моря огорожен просто дамбой. Огромное количество отходов металлургии было накоплено за время работы предприятия. Сегодня встает вопрос, насколько влияет скопление отходов на качество воды в Азовском море», - цитирует слова Кишканя РИА Новости.

Он также добавил, что были отобраны пробы и самих накопителей, и за дамбой в акватории Азовского моря. Как подчеркнул Роман Кишкань, данные будут обнародованы после того, как появится результат.

Ранее мы рассказывали, как прошел День знаний в Мариуполе. Корреспондент телеканала «Звезда» встретил День знаний в школе, здание которой серьезно пострадало от обстрелов украинских войск.

До этого на заводе «Азовсталь» в Мариуполе был вывешен огромный российский триколор. В День Государственного флага Российской Федерации, 22 августа, флаг РФ размером 200 квадратных метров развевался на здании предприятия.