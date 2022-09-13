МИД РФ призвал Армению и Азербайджан воздержаться от эскалации конфликта

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Министерство иностранных дел России призывает Армению и Азербайджан воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта и соблюдать режим прекращения огня. Российская сторона находится в тесном контакте с Баку и Ереваном.

«Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября с. г. будет выполняться в полном объеме», - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Напомним, Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Позже Баку и Ереван договорились о прекращении огня в приграничных районах. Режим установлен с 08.00 по московскому времени.