В МО РФ заявили о потерях ВСУ и наемников в 800 человек за сутки от ударов ВКС России
Потери украинской стороны за сутки в результате ударов ВКС России превысили 800 человек. Речь идет о безвозвратных и санитарных потерях среди военнослужащих ВСУ и иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины, уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады под Славянском и Константиновкой, 115-й мехбригады под Артемовском, 53-й мехбригады под Курдюмовкой.
«Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова», - добавил представитель российского военного ведомства.
Помимо этого, авиация ВКС России под Очаковом в Николаевской области уничтожила украинский вертолет Ми-8. В новой сводке о проведении спецоперации на Украине также говорится о боевой работе российских сил ПВО. Так, за сутки уничтожены в воздухе шесть украинских беспилотников и семь снарядов для РСЗО.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео стрельбы 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» в зоне СВО.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов