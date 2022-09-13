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МО РФ: авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в районе Очакова

12:50 13.09.2022
Как заметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вражеский вертолет был уничтожен в Николаевской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков. 

Игорь Конашенков озвучил и суточные итоги работы российских средств ПВО. Ими было сбито шесть украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Барвинок, Петровка (Херсонская область), Киселевка (Николаевская область), Каменское, Зализничное (Запорожская область), Владимировка (ДНР). 

Еще расчеты ПВО перехватили семь украинских реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка в Херсонской области. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства дал и актуальные цифры потерь военной техники Украины. С начала спецоперации враг недосчитался 293 самолетов, 154 вертолетов, 1 944 беспилотников, 374 ЗРК, 4 900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевых машин РСЗО, 3 385 орудий и минометов, а также 5 506 единиц специальной военной автотехники. 

Также Конашенков заявил о потерях ВСУ и наемников в 800 человек за сутки от ударов ВКС России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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