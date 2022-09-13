Огненный цветок: кадры работы «Гиацинта» по позициям ВСУ в ЛНР

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует видео стрельбы 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» в зоне специальной военной операции. Боевую работу ведут военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики.

В небольшом видеоролике можно увидеть, как наводчик и заряжающий готовятся к артиллерийскому выстрелу. Показан процесс заряжания пушки - сначала досылается снаряд, а затем гильза с метательным зарядом.

На записи слышно, как раздается команда и производится выстрел - в этот момент ствол пушки устремляется назад, а затем возвращается на свое место. После выстрела гильза выбрасывается из каморы и падает на землю. Вдалеке видны дым и пламя - это последствия попадания.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов