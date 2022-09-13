МО Армении опубликовало кадры попытки продвижения войск Азербайджана

По информации армянских военных, противник понес потери и был вынужден отступить.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны Армении опубликовало видео, на котором запечатлены азербайджанские подразделения, направляющиеся в сторону приграничных территорий. В армянском ведомстве сообщили, что войска противника позже отступили, понеся потери.

На кадрах видно несколько десятков вооруженных людей, которые идут по холмам. Спустя некоторое время они залегают и начинают разбегаться - возможно, по ним открыли огонь.

Напомним, Минобороны Армении ночью 13 сентября сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Позже Баку и Ереван договорились о прекращении огня в приграничных районах. Режим установлен с 08.00 по московскому времени.