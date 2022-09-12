Глава Приморья Кожемяко сообщил о гибели трех жителей из-за действий тайфуна

Трагедия произошла в Тернейском районе, в Лазовском районе и в Дальнегорске.

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Прошедший в Приморье тайфун «Хинамнор» был краткосрочным, но принес немало вреда региону. Об этом заявил региональный глава Олег Кожемяко. Он сообщил о гибели трех человек - мужчины и двух женщин.

«Да, хоть тайфун был и короткий, но очень жесткий. Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе - мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», - приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире радиостанции «Владивосток FM».

Ранее приводилась информация о затоплении 186 домов в 19 населенных пунктах Приморья из-за стихийного воздействия тайфуна «Хинамнор». После этого губернатор Приморья Кожемяко сообщил о выплатах пострадавшим от тайфуна жителям.

В частности, «за полностью разрушенные дома предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей и при отсутствии иного жилья - сертификат на приобретение жилья, а жители, кто более двух суток находился без транспортного сообщения и электроэнергии, также получат выплаты по 10 тысяч рублей».