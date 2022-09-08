Тайфун «Хинамнор» затопил 186 домов в 19 населенных пунктах Приморья

© Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Около 200 домов и свыше 500 приусадебных участков в Приморье затоплены ливнями, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. Причина непогоды – тайфун «Хинамнор». По данным ведомства, повреждены участки автомобильных дорог, десятки населенных пунктов отрезаны от сообщения.

«В настоящее время в 19 населенных пунктах 10 муниципальных образований подтоплены 186 домов, 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов. Наблюдаются переливы на 37 участках автомобильных дорог, отрезаны от дорожного сообщения 33 населенных пункта», - говорится в сообщении.

Непогоду предсказывали заранее. Согласно прогнозам синоптиков, в отдельных районах Приморья выпадут осадки до 200 миллиметров. На побережье ожидается шквалистый ветер до 28 метров в секунду с порывами до 35 метров. Восстанавливаться погода начнет только после 8 сентября, заключили метеорологи.