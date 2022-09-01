Ракеты и беспилотник, которыми ВСУ атаковали Запорожскую АЭС, попали на видео

Напомним, в ООН заявили что сотрудники организации не будут определять на атомной станции виновных в обстрелах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» демонстрирует кадры остатков ракет и беспилотника, с помощью которых украинские вооруженные силы атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Судя по видео, упавшие ракеты образовали воронки в земле, а беспилотник развалился на части.

Напомним, в ООН положительно оценили действия России по защите инспекторов МАГАТЭ в Запорожье. Официальный представитель генсека всемирной организации при этом указал, что сотрудники ООН не будут определять на атомной станции виновных в обстрелах.

Кроме того, сегодня утром власти Энергодара заявили об обстреле ВСУ жилых районов города. Атака началась ранним утром. Как утверждается, в результате действий украинских националистов погибли три человека.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.