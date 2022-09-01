Обстрел ВСУ в Энергодаре привел к гибели трех мирных жителей

Еще один местный житель пострадал, как сообщили в администрации.

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Трое мирных жителей погибли в результате атаки со стороны ВСУ в Энергодаре, еще один пострадал. Всего было шесть взрывов. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

«Администрация сообщает по состоянию на данный момент: 2 взрыва в районе дачи НСО, 4 взрыва на ДК "Современник"», - говорится в сообщении.

Также указано, что приемный покой СМСЧ и один из жилых домов получили повреждения, а в двух детских садах был обнаружен пожар.

Ранее сообщалось, что со стороны ВСУ ведется массированный обстрел жилых районов Энергодара. Власти призвали жителей найти укрытие. Также были опубликованы кадры результатов атаки.