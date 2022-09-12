Глава ДНР заявил об уничтожении украинских военных, которые пытались выдвинуться к аэропорту Донецка

Также Пушилин побывал на передовой и отметил, что настрой бойцов неизменен.

© Видео: Пушилин Д.В., telegram © Фото: Пушилин Д.В., telegram

Украинские военные попытались выдвинуться в сторону Донецкого аэропорта, однако их попытка не возымела успеха. Противник был разбит. Об этом заявил Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики.

«Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная "Спарта". Все понимая, все осознавая, все выполнили так, как нужно. Противник практически в полном составе, вся группа, уничтожен», - рассказал он.

Пушилин добавил, что пообщался с бойцами на передовой и увидел, что боевой дух солдат остается прежним. У них, по словам главы ДНР, «есть определенная перспектива».

Также Пушилин сообщил, что ситуация в районе Красного Лимана остается контролируемой, несмотря на попытки ВСУ перейти в контрнаступление.