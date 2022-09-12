В ДНР заявили, что ситуация у Красного Лимана находится под контролем

По словам главы ДНР, ВСУ предпринимают попытки перейти в контрнаступление в регионе.

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Несмотря на попытки Вооруженных сил Украины перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана, ситуация в регионе остается контролируемой. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Если берем Красный Лиман, то противник не оставляет попыток перейти к контрнаступательным действиям, и здесь во многом заслуга наших ребят, союзных сил, которые удерживают, и ситуация остается сложная, но остается контролируемая», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Пушилин заявил, что Донецк обязан победить. Он призвал «перепроверять разные слухи» и верить только официальным источникам информации.