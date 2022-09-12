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Несколько военнослужащих ФРГ попали под подозрение в правом экстремизме

Ирина Елагина
22:40 12.09.2022
Несколько сотрудников военной полиции Германии подозреваются в поддержке правоэкстремистской идеологии.
Несколько военнослужащих ФРГ попали под подозрение в правом экстремизме
© Фото: Mohssen Assanimoghaddam dpa Globallookpress
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Ряд сотрудников военной полиции ФРГ оказались под следствием по подозрению в поддержке правоэкстремистской идеологии. О ходе расследования, которое ведет Военная контрразведка ФРГ (MAD), сообщило агентство ДПА. Минобороны ФРГ поставило в известность комитет Бундестага по надзору за деятельностью правовых структур.

«Речь идет о ряде представителей военной полиции», - цитирует агентство ТАСС.

По данным СМИ, по делу о правом экстремизме в рядах военной полиции (вид Вооруженных сил ФРГ, входит в Объединенные силы обеспечения Германии) проходят порядка десяти человек, все они входили в некое правоэкстремистское объединение.

Ранее МИД РФ выразил озабоченность в связи с героизацией нацизма в докладе «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В докладе отмечаются «значительные масштабы проникновения правоэкстремистских элементов в силовые структуры». С июля 2018 по июнь 2021 года было проведено 860 проверок против сотрудников силовых ведомств (полиция, спецслужбы, бундесвер, таможня) по подозрениям в наличии у них правоэкстремистских взглядов либо воззрений, близких «гражданам Рейха». В 327 случаях подозрения подтвердились. Заведено свыше 450 уголовных дел по статьям о разжигании межнациональной розни, использовании символики и распространении пропаганды антиконституционных организаций и др.

В вооруженных силах ФРГ, по данным МИД РФ, наиболее проблемным в плане правоэкстремистских настроений считается подразделение спецназа КСК, одна из рот которого по этой причине была расформирована в июле 2020 г. В июне 2021 г. была обнародована информация об организации в апреле того же года немецкими военнослужащими в составе контингента НАТО в Литве нацистских вечеринок, на которых прославляли Гитлера.

Не в первый раз в поле зрения следствия попадает и немецкая полиция, «которую неоднократно сотрясали скандалы, связанные с участием десятков ее сотрудников в электронных чатах, где пересылались фотографии Гитлера, свастики, фотомонтажи с расстрелами темнокожих людей и т.п», как отмечено в докладе МИД РФ. В опубликованном в декабре 2020 года профильном докладе Парламентского контрольного комитета бундестага указывалось, что «правые радикалы в рядах полиции, спецслужб и бундесвера поддерживают тесные связи с правоэкстремистскими партиями, движениями и группировками».

Напомним, что в августе ситуация в неонацизмом обсуждалась на I Международном антифашистском конгрессе в Москве.

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