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МИД назвал резкой деградацией героизацию нацизма в мире

Ирина Елагина
16:43 31.08.2022
МИД РФ выразил озабоченность в связи с героизацией нацизма и распространением неонацизма в мире.
МИД назвал резкой деградацией героизацию нацизма в мире
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Текст многостраничного документа, обличающего современную ситуацию с героизацией нацизма с примерами по 46 странам мира, опубликован на сайте МИД.

В МИД встревожены резким ухудшением ситуации с прославлением нацизма и искажением исторической правды.

«Отмечаем, что в текущем году положение дел в этой области резко деградировало. В ряде государств усилились кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в обеспечении Победы над нацизмом», - говорится в тексте доклада.

Так, в контексте проявлений неонацизма и героизации нацизма МИД трактует линию Токио на переписывание истории Второй мировой войны с «реваншистско-ревизионистским креном на обеление агрессивной экспансионистской политики милитаристской Японии в Юго-Восточной Азии и на Тихом океане» и замалчиванием фактов «альянса Японии с Гитлером и итальянскими фашистами, оказания японцами разноплановой военно-технической и логистической помощи Берлину».

Особую тревогу МИД вызывает ситуация с неонацизмом в Прибалтике, на Украине, в Польши и в Чехии.

«В странах Прибалтики и на Украине коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, объявляют участниками национально-освободительных движений, боровшихся за "независимость" своих государств. Целый ряд мер разрабатывается и реализуется в образовательной и просветительской сферах, а в более широком плане предпринимаются попытки переформатирования общественного сознания», - подчеркивается в докладе.

Компания по сносу памятников героям Великой Отечественной войны в Прибалтике и странах Восточной Европы расценивается в МИД как попытка попрания истории в угоду политическому моменту.

«Нынешний этап отличается высоким уровнем исторического ревизионизма и реваншизма, полной подменой понятий, когда цинично, в угоду политической конъюнктуре, меняют местами развязавших войну агрессоров, авторов идеологий расовой чистоты с противостоявшим им государством», - говорится в документе МИД.

Публикация доклада нацелена на «привлечение внимания к проявлениям в зарубежных странах различных форм героизации нацистского движения, неонацизма, расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Напомним, что в августе в Москве прошел Международный антифашистский конгресс с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он заявил о необходимости тотальной борьбы с проявлениями нацизма и выразил уверенность, что конгресс станет важным шагом в процессе объединения усилий стран мира в уничтожении нацистской идеологии.

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