ЦСКА обыграл «Металлург» и взял Кубок Открытия

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Победой ЦСКА закончился поединок с магнитогорским «Металлургом» за Кубок Открытия сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первом периоде действующий обладатель Кубка Гагарина отдал инициативу оппонентам, и на перерыв команды ушли со счетом 0:2. В составе «Металлурга» отличились Павел Акользин (9-я минута) и Семен Кошелев (14).

После перерыва армейцы настроились на победу и провели пять результативных атак. Шайбы забросили Михаил Григоренко (21), Павел Карнаухов (27), Семен Панкратов (28), Сергей Плотников (38) и Данил Юртайкин (39). В финальном периоде Михаил Григоренко на 44-й минуте оформил дубль, зафиксировав итоговый счет матча - 6:2 в пользу армейцев.

Во время игры не обошлось без эксцессов. На 12-й минуте нападающий армейцев Прохор Полтапов покинул площадку до конца игры за опасный удар в голову. На 44-й минуте произошла драка между защитником гостей Артемом Минулиным и нападающим «красно-синих» Максимом Соркиным.

Напомним, что для ЦСКА 2022 год особенный: клуб отмечает 100-летие, стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и Кубка Открытия.