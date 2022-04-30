Сегодняшний матч в Магнитогорске завершился со счетом 4:1 в пользу московского клуба.

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Хоккейный клуб ЦСКА во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Команда обыграла в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счетом 4-3, несмотря на то, что по ходу серии проигрывал - 1-3.

Сегодняшний матч между командами происходил в Магнитогорске, где москвичи одолели «Металлург» со счетом 4:1

Клуб ЦСКА становится обладателем Кубка Гагарина во второй раз в своей истории. До этого он побеждал в 2019 году.

Ранее произошла встреча Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с медалистами Олимпийских игр из ЦСКА. Глава российского оборонного ведомства наградил спортсменов ЦСКА за достижения на ОИ в Пекине.