В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пентагон: США поставили Украине уже более 660 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

Игнат Далакян
20:13 12.09.2022
Сообщается, что всего в Европу было доставлено более 47 тысяч тонн вооружений и военной техники для передачи Украине.
Пентагон: США поставили Украине уже более 660 тысяч артиллерийских снарядов и ракет
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Соединенные Штаты поставили Украине с конца февраля 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Это следует из официальных данных Пентагона.

Как передает агентство «Интерфакс», с континентальной части США была также переброшена 41 тысяча переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 63,8 миллионов патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

Согласно данным агентства, для переброски вооружений были использованы тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, которые совершили 754 рейса в Европу. А также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров.

Всего в Европу было доставлено более 47 тысяч тонн вооружений и военной техники для передачи Украине.

Согласно данным Минобороны США, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, который расположен в 90 км от границы с Украиной.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину «необходимым для успеха на поле боя».

До этого американский президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Предполагается, что в поставку войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:13 В стране и мире
Пентагон: США поставили Украине уже более 660 тысяч артиллерийских снарядов и ракет
17:27 В стране и мире
Видео
«Херсон никогда не поддастся уловкам»: Владимир Сальдо обратился к жителям впервые после госпитализации
14:59 В стране и мире
Видео
Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на наращивание поставок вооружений Киеву
14:33 В стране и мире
Глава МАГАТЭ заявил, что обстрелы Запорожской АЭС продолжаются
12:56 Армия
Видео
МО РФ: противник потерял убитыми более 300 человек на Николаево-Криворожском направлении за сутки
Популярное
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.