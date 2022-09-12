Пентагон: США поставили Украине уже более 660 тысяч артиллерийских снарядов и ракет

Сообщается, что всего в Европу было доставлено более 47 тысяч тонн вооружений и военной техники для передачи Украине.

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Соединенные Штаты поставили Украине с конца февраля 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним. Это следует из официальных данных Пентагона.

Как передает агентство «Интерфакс», с континентальной части США была также переброшена 41 тысяча переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, около 63,8 миллионов патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

Согласно данным агентства, для переброски вооружений были использованы тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, которые совершили 754 рейса в Европу. А также были задействованы 28 кораблей, 67 железнодорожных составов и 1,5 тысячи трейлеров.

Всего в Европу было доставлено более 47 тысяч тонн вооружений и военной техники для передачи Украине.

Согласно данным Минобороны США, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, который расположен в 90 км от границы с Украиной.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину «необходимым для успеха на поле боя».

До этого американский президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Предполагается, что в поставку войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS.