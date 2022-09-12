В Белом доме заявили, что США продолжат снабжать Украину «необходимым для успеха на поле боя»
О намерении продолжить военную поддержку Украины заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину «необходимым для успеха на поле боя». Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«И, опять же, мы намерены продолжать поддерживать их тем, что необходимо для успеха на поле боя», - цитирует РИА Новости официального представителя Белого дома.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США предоставляют данные Киеву для обстрелов критически важных объектов Запорожской АЭС. Согласно его словам, обстрелы ЗАЭС производятся из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, а целеуказание осуществляют Соединенные Штаты.