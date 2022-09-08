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Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 млн долларов

Сергей Лебедев
11:30 08.09.2022
Предполагается, что в поставку войдут боеприпасы для HIMARS.
Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 млн долларов
© Фото: U.S. DepartmentofDefense
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Американский президент Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Предполагается, что в поставку Киеву войдут боеприпасы для HIMARS. Также Украине передадут транспортные средства и другое оборудование.

Напомним, эксперты отмечают, что военная помощь Украине подрывает экономику США. Также она угрожает национальной безопасности, так как никто не знает, где в итоге окажется поставленное оружие.

Так, например, недавно пленный солдат ВСУ рассказал, как иностранцы забирают западное оружие. Он предположил, что его изымали для незаконной перепродажи.

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