Дольше и дороже: Франция заявила о продолжении выдачи краткосрочных виз россиянам

Франция заявила о продолжении выдачи краткосрочных виз россиянам, но въездные документы станут дороже и ждать придется дольше.

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Россияне по-прежнему могут въехать на территорию Франции по краткосрочным визам. Заявление о новом порядке выдачи шенгенских виз для граждан РФ распространило 12 сентября посольство Франции в России.

Нововведений несколько. Во-первых, Совет ЕС приостановил действие договора по упрощенной выдачe виз для граждан ЕС и РФ. Решение обосновывается политической ситуацией на Украине и «сокращением возможностей государств-членов ЕС выдавать визы из-за мер, принятых в отношении дипломатических и консульских представительств».

«Совет Европейского Союза принял решение полностью приостановить выполнение договора по упрощенной выдачe виз для граждан ЕС и РФ с 12 сентября 2022 года», - цитирует документ дипмиссия Франции в России.

Второе обстоятельство касается выдачи Францией россиянам краткосрочных виз: их по-прежнему можно оформить, но процедура займет много времени и придется заплатить почти вдвое больше, чем сейчас.

«Визовый сбор увеличивается с 35 до 80 евро для всех. Рассмотрение запроса на визу может занять до 45 дней, и желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия. Данное решение не касается долгосрочных виз», - говорится в заявлении посольства Франции в России.

В дипмиссии отметили, что сохранился прежний порядок подачи заявления на получение визы через портал France-visas.gouv.fr, а документы на получение визы во Францию - по предварительной записи в одном из 18 центров VFS Global на территории России.

Напомним, что на саммите в Праге министры иностранных дел ЕС приняли решение о прекращении упрощенного порядка выдачи шенгенских виз россиянам с 12 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал европейских политиков, желающих ограничить россиянам въезд за границу, «жалкими людьми», и заявил, что Россия не намерена принимать ответных мер, так как коллективно наказывать граждан европейских стран несправедливо.