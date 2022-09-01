Лавров назвал европейских политиков «жалкими людьми» из-за попытки ограничить выдачу виз

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал европейских политиков, желающих ограничить россиянам въезд за границу, «жалкими людьми». По его мнению, Россия не должна принимать ответных мер, так как коллективно наказывать граждан европейских стран несправедливо.

«Это смешно. Эти люди жалкие по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться», - передает его слова РИА Новости.

Лавров отметил, что ввести ограничения против организаторов и исполнителей антироссийских санкций все-таки нужно, а вот отвечать «глупостью на глупость» Москва не намерена. Те лица, которые причастны к ограничениям для россиян, уже находятся в санкционных списках.

Ранее Сергей Лавров обсудил ситуацию на Украине с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Лидеры МИД подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в развитии отношений и наращивании сотрудничества.