Еврокомиссия утвердила предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией
Решение о приостановке облегченного визового режима может заработать с 12 сентября.
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Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По словам еврокомиссара, приоритетом должна стать выдача гуманитарных виз, туристические должны выдаваться в последнюю очередь. Консульствам стран ЕС также рекомендовано проверять получателей Шенгенских виз на предмет угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям.