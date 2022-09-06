Еврокомиссия утвердила предложение остановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По словам еврокомиссара, приоритетом должна стать выдача гуманитарных виз, туристические должны выдаваться в последнюю очередь. Консульствам стран ЕС также рекомендовано проверять получателей Шенгенских виз на предмет угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям.

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