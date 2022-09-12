Житель Праги проколол шины на 24 украинских автомобилях

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы за «порчу имущества по национальному признаку».

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Сотрудники полиции из отдела по противодействию экстремизму и терроризму задержали в Праге мужчину, который проколол 35 шин на 24 автомобилях с украинскими номерами. По данным правоохранителей, мужчина повреждал машины с помощью дрели. Ущерб составил более 100 тысяч крон.

«Криминалисты убеждены, что не случайно на всех этих машинах были украинские номера. Поэтому мужчина привлечен к уголовной ответственности по статье "Порча чужого имущества по национальному признаку", по которой ему грозит до трех лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе полиции.

Летом население города Рединга в Великобритании изъявило желание выгнать украинских беженцев. Прибывших из Украины граждан начали настойчиво «настраивать» на поиск другого жилья.

В то же время в Бельгии жители все чаще начали сталкиваться со случаями пьянства и хамства со стороны беженцев из Украины. Отмечено, что данная ситуация связана с наступлением летнего сезона.