RTBF: в Бельгии пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев

Жители нескольких муниципалитетов попросили найти арендодателей для украинцев, которых они приютили в свое время, отмечает пресса.

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Жители Бельгии все чаще начали сталкиваться со случаями пьянства и хамства со стороны беженцев из Украины. Как сообщают СМИ, жители нескольких муниципалитетов попросили найти арендодателей для украинцев, которых они приютили в свое время.

«Есть также истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает, среди прочего, случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости», - следует из материала телеканала RTBF.

Отмечено, что данная ситуация связана с наступлением летнего сезона. Так, бельгийцы, которые планируют отправиться в отпуск, «очевидно, не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев». Также уточняется, что семьи бельгийских муниципалитетов должны были предоставить украинцам жилье максимум на три месяца, но срок истек.

Ранее стало известно, что в Великобритании сотни украинских семей, покинувших родину, оказались на улице после того, как приехали по визам, которыми предусматривается обеспечение их кровом.