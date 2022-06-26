Британцы признались в усталости от украинских беженцев

Жители одного из городов Великобритании стали «недвусмысленно намекать» беженцам из Украины, что тем пора уехать.

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Население города Рединга в Великобритании изъявило желание выгнать украинских беженцев. Такие сведения сообщила англоязычная пресса.

По информации СМИ, британцы не думали, что острая фаза кризиса может продлиться так долго. В связи с этим прибывших из Украины граждан начали настойчиво «настраивать» на поиск другого жилья.

В украинский общественный центр упомянутого города, как сообщил портал Getreading, стали все чаще поступать жалобы от украинцев. Беженцы рассказывают, что жители Рединга просят «гостей» поскорее сменить место проживания, отмечая, что те и так уже задержались.

Ранее пресса писала о том, что недовольны соседством с украинцами и в Бельгии. Жители страны стали все чаще встречать случаи хамства и наблюдать беженцев в состоянии сильного алкогольного опьянения.