Замглавы Новокаховской администрации раскрыл детали инсценировки своего убийства

Виталий Гура указал, что в скором времени намерен вернуться к должностным обязанностям и продолжить свою работу.

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Заместитель главы администрации Новой Каховки Виталий Гура рассказал, что его убийство было подстроено сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Так, он указал, что в скором времени намерен вернуться к должностным обязанностям и продолжить свою работу.

«В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня будет покушение, на мою жизнь, на мою семью. Предоставили аудиозаписи, в которых проговаривалось, что мне угрожали и меня убьют. На сегодняшний день я нахожусь полностью под защитой правоохранительных органов, мне ничто не угрожает», - говорит Гура.

Отмечается, что таким образом операция силовиков помогла выявить заказчиков диверсий и их агентов.

Напомним, в начале августа сообщалось, что Виталий Гура погиб после совершенного на него покушения. В руководителя тогда якобы произвели несколько выстрелов из пистолета Макарова.