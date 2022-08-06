На замглавы Новокаховской администрации было совершено покушение

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В Новой Каховке Херсонской области было совершено покушение на заместителя главы местной администрации по ЖК Виталия Гура. По данным РИА Новости, Гур был госпитализирован.

«Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гур госпитализирован и находится в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о перевозке его в Крым», - сообщил источник агентства.

Ранее в Бердянске задержали террориста, подложившего бомбу мощностью в два килограмма тротила под машину главы местной администрации. В ходе допроса террорист рассказал, что совершить преступление его подговорил куратор из СБУ.