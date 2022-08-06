Замглавы Новокаховской администрации Гур умер после покушения

© Фото: Виталий Гур

Заместитель администрации Новой Каховки по ЖК Виталий Гур скончался после совершенного на него покушения. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

«Он (Гур - Прим. ред.) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», - сообщил Леонтьев агентству РИА Новости.

Также агентство сообщает, что по факту гибели замруководителя Следственный комитет возбудил уголовное дело.

О покушении на Гура стало известно сегодня утром, 6 августа. По данным РИА Новости, неизвестные расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова.