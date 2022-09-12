Власти РФ выделят 5,5 млрд рублей Калининградской области после ограничений на транзит

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На фоне введенных другими странами ограничений на транзит российские власти выделят 5,5 миллиардов долларов Калининградской области. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещание с вице-премьерами.

«Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей», - заявил Мишустин.

Напомним, 18 июля власти прибалтийской страны пошли на резкое обострение отношений с Москвой, запретив провозить по своей территории попавшие под европейские санкции товары. В обширный список вошли стройматериалы, удобрения, алкогольная продукция, деликатесы и прочее - в целом около половины от всего объема перевозок.

Реакция из Кремля последовала незамедлительно. Еврокомиссия поспешила исправить ситуацию и опубликовала разъяснения, позволив транзит из России по железной дороге при должном контроле. Тем не менее, литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, заявил о намерении с сентября прекратить банковские операции с Россией.