Власти РФ выделят 5,5 млрд рублей Калининградской области после ограничений на транзит
На фоне введенных другими странами ограничений на транзит российские власти выделят 5,5 миллиардов долларов Калининградской области. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещание с вице-премьерами.
«Отдельную помощь окажем Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области выделим 5,5 миллиарда рублей», - заявил Мишустин.
Напомним, 18 июля власти прибалтийской страны пошли на резкое обострение отношений с Москвой, запретив провозить по своей территории попавшие под европейские санкции товары. В обширный список вошли стройматериалы, удобрения, алкогольная продукция, деликатесы и прочее - в целом около половины от всего объема перевозок.
Реакция из Кремля последовала незамедлительно. Еврокомиссия поспешила исправить ситуацию и опубликовала разъяснения, позволив транзит из России по железной дороге при должном контроле. Тем не менее, литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, заявил о намерении с сентября прекратить банковские операции с Россией.