Россия надеется на «внушение» Литве и стабилизацию с калининградским транзитом
Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что РФ надеется, что Литва получит определенное «внушение», что вернет ситуацию с транзитом товаров через Калининград в прежнее русло.
Как отметил дипломат, российская сторона призывает Вильнюс прекратить создавать препятствия для оплаты транзита в Калининград.
«Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», - сказал он, комментируя решение литовского коммерческого банка «Шяулю» прекратить операции с рублевыми платежами за калининградский грузовой транзит через Литву.
Рябоконь также напомнил, что Литва не выдает визы россиянам с конца февраля за исключением отдельных случаев. Об этом он сообщил в эфире «России 24».