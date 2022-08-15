Россия надеется на «внушение» Литве и стабилизацию с калининградским транзитом

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Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что РФ надеется, что Литва получит определенное «внушение», что вернет ситуацию с транзитом товаров через Калининград в прежнее русло.

Как отметил дипломат, российская сторона призывает Вильнюс прекратить создавать препятствия для оплаты транзита в Калининград.

«Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», - сказал он, комментируя решение литовского коммерческого банка «Шяулю» прекратить операции с рублевыми платежами за калининградский грузовой транзит через Литву.

Рябоконь также напомнил, что Литва не выдает визы россиянам с конца февраля за исключением отдельных случаев. Об этом он сообщил в эфире «России 24».