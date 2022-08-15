В Калининграде заявили, что отказ «Шяуляй банка» работать со счетами в рублях не повлияет на оплату транзита

Банк перестал работать с рублевыми счетами 15 августа, однако транзит товаров в Калининград изначально оплачивался в евро, поэтому решение банка не повлияло на ситуацию.

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В Калининградской области заявили, что отказ литовского «Шяуляй банка» работать с рублевыми счетами не повлияет на железнодорожный транзит товаров в Калининград, потому что он оплачивался в евро.

«То, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте», - пояснил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, его комментарий передает РИА Новости.

С 15 августа литовский банк перестал работать со счетами в рублях, а с начала осени он собирается отказаться и от валютных операций с Россией.

Об этом намерении стало известно в конце июня. Дипломат Сергей Рябоконь заявил, что действия банка являются очередным ударом по транзиту в российский регион.