В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Калининграде заявили, что отказ «Шяуляй банка» работать со счетами в рублях не повлияет на оплату транзита

Анастасия Бобылева
13:22 15.08.2022
Банк перестал работать с рублевыми счетами 15 августа, однако транзит товаров в Калининград изначально оплачивался в евро, поэтому решение банка не повлияло на ситуацию.
В Калининграде заявили, что отказ «Шяуляй банка» работать со счетами в рублях не повлияет на оплату транзита
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
Читайте нас на:

В Калининградской области заявили, что отказ литовского «Шяуляй банка» работать с рублевыми счетами не повлияет на железнодорожный транзит товаров в Калининград, потому что он оплачивался в евро.

«То, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте», - пояснил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, его комментарий передает РИА Новости.

С 15 августа литовский банк перестал работать со счетами в рублях, а с начала осени он собирается отказаться и от валютных операций с Россией.

Об этом намерении стало известно в конце июня. Дипломат Сергей Рябоконь заявил, что действия банка являются очередным ударом по транзиту в российский регион.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:20 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
07:54 В стране и мире
МЧС Армении: число погибших при взрыве на рынке Еревана возросло до шести
10:23 В стране и мире
Видео
Роскосмос впервые показал макет Российской орбитальной станции
05:03 Армия
Видео
Командующий войсками ЦВО вручил госнаграды участникам спецоперации
12:20 В стране и мире
Зеленский уволил глав СБУ в Киевской, Львовской и Тернопольской областях
Популярное
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении более 100 наемников из Польши и Германии под Харьковом
Захарова озвучила условие разрыва отношений между Россией и США
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.