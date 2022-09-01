Надежды России: как воспитанники военных учебных заведений страны встретили День Знаний

В обучении слушателей и курсантов будут опираться на опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции на Украине. Преподавательский состав к обновлению учебной программы готов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Каждая учебная неделя в военных вузах отныне будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага и гимна России. В День Знаний на плацу выстроились курсанты и офицеры Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Это одно из самых прославленных и престижных военных учебных заведений. Ежегодно сюда пытаются поступить тысячи человек, однако попасть в ряды крылатой пехоты не так легко.

«Было много различных испытаний, проверка на характер, на стойкость характера. И у меня получилось поступить в данное училище и дойти сюда. Я из Луганска. ЛНР», - говорит курсант училища Денис Турчаев.

Старт новому учебному году в Рязанском училище дал Министр обороны России Сергей Шойгу. Здесь занятия, как и в остальных военных вузах, начинаются с 1 сентября. Профессия «Родину защищать» среди молодежи становится все популярней.

«К занятиям приступают свыше двух с половиной тысяч слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств и около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах», - отметил Шойгу.

По видеосвязи главе Минобороны РФ докладывают о готовности всех ведомственных академий, институтов и училищ.

«В вузы поставлены новые образцы вооружения, обучающие и тренажерные системы. Программы обновлены с учетом опыта спецоперации, выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе и применения вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике. Преподавательский состав прошел стажировку в боевых частях», - сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов поздравил преподавателей и курсантов Академии Ракетных войск стратегического назначения. В учебном заведении слушатели проходят обучение на современных комплексах, таких как «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

«И прошу вас, и поручаю вам так относиться к своим занятиям в академии, чтобы более грамотных, более зрелых офицеров на свете не было. Желаю вам удачи, присоединяюсь к поздравлениям министра обороны, военной коллегии Минобороны и хочу, чтобы вы вспоминали этот день как один из самых важных дней в жизни, который создал фундамент для успешной службы и счастливой жизни», - указал Цаликов.

Готовность довузовских учреждений проверил и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. В этом году в российские довузовские учреждения поступили ребята из Таджикистана, Монголии, Южной Осетии, а также Лаоса. Планы по набору выполнило и Московское высшее общевойсковое командное училище, о чем главе российского военного ведомства доложил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. В общевойсковых училищах, как и в каждом военном вузе, осваивают все самое современное из вооружений. Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов доложил о том, как идет подготовка будущих офицеров ВМФ.

«Основной упор сделан на освоение передовых достижений военной науки, достижение современных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов. Особое внимание уделяется опыту в решении спецзадач», - сказал Евменов.

В обучении слушателей и курсантов будут опираться на опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции на Украине. Преподавательский состав к обновлению учебной программы готов.

«Особое внимание нужно обратить на получение выпускниками навыков управления подразделениями, практику межвидового взаимодействия. Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления», - подчеркнул Сергей Шойгу.

За отличие в обеспечении безопасности государства Черноморское высшее военно-морское училище наградили орденом Нахимова, который главнокомандующий ВМФ вручил руководству вуза. Орден Кутузова теперь у Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Госнаграду вручил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

«Праздничных моментов очень много, но сегодня очень отрадный день, была возможность вручить государственную награду, Орден Кутузова, училищу, которое сегодня особенно востребовано. Его выпускники, которые выполняют особую миссию на территории Украины в рамках специальной военной операции», - подчеркнул Иванов.

Заслуги выпускников военных вузов при выполнении задач в ходе спецоперации отметил и замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он побывал в Омском автобронетанковом инженерном институте.

«Ваша армейская биография начинается в особо ответственное для судеб России и ее армии время. Вооруженные Силы сегодня ведут непримиримый бой в спецоперации на Украине. И в этой борьбе с неонацистами есть весомый вклад наших выпускников. Трое из них за мужество, профессионализм, самоотверженность, отвагу удостоены звания героев России», - указал Булгаков.

Кроме того, замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин отметил заслуги выпускников Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

«Дорожите и гордитесь, как это делают недавние выпускники, показывая примеры беззаветного служения Отечеству, мужества и героизма. С честью выполняют боевые задачи специальной военной операции. Лучшие из них награждены, а девять удостоены звания Героев. Курсанты, вам есть, с кого брать пример. Даже недавние Армейские игры дают основания полагать, что вы достойно применяете свои навыки», - подчеркнул Горемыкин.

Замминистра обороны Юрий Садовенко посетил Тульское суворовское военное училище. Об успехах суворовцев из Тулы и Санкт-Петербурга знают на международном уровне, ведь они заняли второе общекомандное место в Международной Всеармейской олимпиаде по математике и физике, а также завоевали бронзу на первом Международном фестивале инновационных научных идей. Вместе с тем трое воспитанников стали чемпионами мира по рукопашному бою среди юношей.

«Дорогие суворовцы, впереди у вас сложный образовательный процесс, который позволит получить прочный задел на будущее, развиться интеллектуально, духовно и физически», - говорит Садовенко.

В торжественных мероприятиях в военных вузах принял участие и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Кроме того, замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова вместе с воспитанницами Пансиона Минобороны открыла скульптурную композицию, посвященную науке в Пансионе воспитанниц МО. Высокую степень подготовки девушек отметила и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Женщины - это движущая сила нашей страны. Наша страна женского рода, ее зовут Россия. Вы тоже воины. Вы воины любви, света. Любви, потому что вы женщины будущие», - сказала Винер.

Сегодня в пансионе воспитанниц Минобороны, как и во всех ведомственных довузовских учреждениях и вузах, начались первые лекции и занятия.

«В условиях обострения геополитической обстановки приоритетами Министерства обороны являются подготовка квалифицированных военных специалистов, воспитание личного состава в духе патриотизма, формирование у него высоких духовно-нравственных качеств. Обращаясь к суворовцам, нахимовцам, кадетам и воспитанницам, хочу сказать, что главное для вас - успешно осваивать знания, развивать самодисциплину, учиться принимать смелые решения и отвечать за свои поступки», - обратил внимание Шойгу.

Когда все в мире стремительно меняется, необходима быстрая адаптация, именно поэтому будущим офицерам в каждом вузе дают максимум информации. Впрочем, другой подготовки у профессионалов, от которых будет зависеть безопасность России, быть не может.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.