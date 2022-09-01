Замминистра обороны РФ Цаликов поздравил преподавателей и курсантов Академии РВСН с Днем знаний

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Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов поздравил преподавателей и курсантов Академии Ракетных войск стратегического назначения. В этом вузе слушатели проходят обучение на современных комплексах, таких как «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

«И прошу вас, и поручаю вам так относиться к своим занятиям в академии, чтобы более грамотных, более зрелых офицеров на свете не было. Желаю вам удачи, присоединяюсь к поздравлениям министра обороны, военной коллегии Минобороны и хочу, чтобы вы вспоминали этот день как один из самых важных дней в жизни, который создал фундамент для успешной службы и счастливой жизни», - сказал Цаликов.

Министр обороны Сергей Шойгу в режиме видеоконференции поздравил учащихся и преподавателей военных образовательных учреждений. Как отметил глава ведомства, к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны приступают свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений и более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов