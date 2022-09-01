Замминистра обороны Садовенко дал старт учебному году в Тульском суворовском училище

В новом учебном году в Тульском суворовском военном училище начал обучение 91 воспитанник.

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Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко дал старт учебному году в Тульском суворовском военном училище. В этом году обучение за заведении начал 91 ученик.

«Дорогие ребята, вам есть на кого равняться. Настойчиво овладевайте знаниями, постигайте суворовскую науку побеждать. Идя по жизни, твердо следуйте девизу тульских суворовцев: "Мужество. Доблесть. Упорство. Честь". Уверен, что старшие товарищи и опытные наставники помогут первогодкам стать неразрывной частью сплоченного коллектива, в трудную минуту будут для них надежной опорой», - заявил Садовенко.

Замминистра отметил достижения воспитанников училища, в числе которых второе общекомандное место в Международной всеармейской олимпиаде по математике и физике. Четыре выпускника этого года стали золотыми медалистами, 28 поступили в престижные вузы Минобороны России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов