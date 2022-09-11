Конструктор объяснил, почему в СССР отказались от гигантской термоядерной торпеды для «Ленинского комсомола»

Идея большой торпеды с термоядерной боевой частью для подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» столкнулась с определенным скепсисом при попытке ее реализовать.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Создание гигантских торпед Т-15 с термоядерной боевой частью планировалось для первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол». Их длина должна была достигать 15 метров, а выстреливать их должен был торпедный аппарат калибром в 1,5 метра. Предполагалось, что данные заряды должны поражать объекты береговой инфраструктуры, но в дальнейшем от их создания отказались по объективным причинам. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал гендиректор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев.

«Подводной лодке для ее применения надо было подойти к береговой черте противника. У береговой черты очень сильно развита система противолодочной обороны и вероятность уничтожения подводной лодки была велика. Соответственно, вероятность благополучного применения оружия мала», - объяснил Дорофеев.

В наше время первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» готовится к отправке в Музей военно-морской славы в Кронштадте, где каждый сможет посмотреть на легенду флота СССР. Субмарину уже распилили пополам при помощи алмазного каната. Это было сделано, поскольку перевезти ее в целом виде по суше не представлялось возможным. Уже в музее ее соединят обратно.

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