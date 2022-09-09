Подлодку «Ленинский комсомол» выгрузили на причал кронштадтского портового терминала

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Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» выгружена на причал терминала «Моби Дик». Таким образом, завершена морская часть транспортировки 107-метрового корабля в Музей военно-морской славы.

Ранее корпус подлодки разделили на две части на борту баржи «Атлант» с помощью алмазного каната. Это было сделано, поскольку перевезти ее в целом виде по суше не представлялось возможным - пришлось бы останавливать дорожное движение во всем Кронштадте.

На причале терминала «Моби Дик» для К-3 был собран специальный пандус. Выгрузка частей лодки, каждая из которых имеет длину более 50 метров, произведена способом «ро-ро» (от англ. roll-on/ roll-off (вкатывай-выкатывай)) с помощью самоходного модульного транспортера.

«Морской этап операции по транспортировке К-3 «Ленинский комсомол» в здание Музея военно-морской славы успешно завершен. Большое спасибо специалистам, которые разработали и реализовали соответствующие проектные решения. Работа выполнена на высочайшем уровне. Удалось преодолеть все трудности, связанные с погодными условиями и технологическими вызовами. Уверена, что полученный опыт будет востребован в дальнейшем российскими инженерами транспортной отрасли и логистами при реализации крупных общественно значимых проектов», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Следующим этапом операции по транспортировке К-3 станет сухопутная перевозка по улицам Кронштадта к зданию Музея военно-морской славы.